Власти словацкой деревни ищут управу на хозяев подержанных авто с Украины

Убля, Словакия, , 14:07 — REGNUM Власти приграничной словацкой деревни Убля обратились к руководству области с просьбой помочь решить вопрос подержанных автомобилей, которые бросают в черте населённого пункта украинские водители, сообщил 24 декабря закарпатский ресурс Mukachevo.net.

За первые две недели декабря 2018 года граждане Украины бросили более сотни автомобилей. Число бесхозных машин продолжает увеличиваться, местные жители говорят, что автомобили с еврономерами свозят грузовиками.

Глава деревни Надежда Серкова призвала жителей Убли не позволять парковать автомобили в садах и во дворах.

«Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник», — заявила она.

Напомним, после введения на Украине новых правил растаможки автомобилей, жители страны начали массово избавляться от своих машин, бросая их в приграничных населённых пунктах Словакии, Польши и Венгрии.

Некоторые становятся на временный консульский учёт за рубежом и тем самым получают возможность ездить на нерастаможенном автомобиле по территории Украины.

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