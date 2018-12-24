Проект Глацких готовится к переходу под новое министерство

Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» готов продолжить свою работу под кураторством нового министерства образования и молодёжной политики региона. Об этом заявила глава фонда Елена Короткова корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Коротковой, фонд уже имел опыт работы с министерством образования ещё до его объединения с департаментом молодёжной политики (который ранее курировал «Золотое сечение»).

«У нас были очень коструктивные взаимоотношения. Ресурс министерства образования всегда использовался при необходимости. Работа была, есть и будет», — заявила директор.

Короткова упомянула, что с ней уже провёл рабочую встречу министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Мы сверили часы, был ряд вопросов, которые нужно было решить», — уточнила руководитель.

Будет ли Ольга Глацких, возглавляющая реорганизуемый сейчас департамент молодёжной политики региона, продолжать свое присутствие в наблюдательном совете фонда (а именно представители совета назначают руководителя), пока неизвестно, уточнила Короткова.

Напомним, фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» получал финансирование через департамент молодёжной политики Свердловской области. Однако расходование полученных из бюджета области 131 млн рублей вызвало вопросы у сотрудников Следственного комитета (СК) региона. Новость о проверке департамента исчезла как с регионального, так и федерального сайта СК буквально через несколько часов после появления. Тем не менее, 24 декабря 2018 года директор фонда Елена Короткова подтвердила, что проверка «Золотого сечения» еще идёт и продлится до 15 января 2019 года.

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