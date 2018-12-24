На казахстанском берегу Каспия планируют построить лагерь отдыха

Атырау, Казахстан, , 13:47 — REGNUM Власти Атырауской области Казахстана работают над проектно-сметной документацией для лагеря отдыха на берегу Каспийского моря, заявил аким (глава) Исатайского района Атырауской области Марат Мурзиев, сообщает 24 декабря агентство «Казинформ».

По словам государственного служащего, лагерь появится вблизи села Забурунье на площади в 500 га. Мурзиев считает, что строительство лагеря даст мощный импульс развитию туристического бизнеса в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году власти Алма-Аты приступили к разработке проекта горнолыжного курорта «Кок-жайляу». Однако в 2015 году работа по проекту была приостановлена из-за его критики со стороны общественности. В настоящее время проект находится на доработке.

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