«Икар» возобновит вечерние авиарейсы между Кемеровом и Москвой

Кемерово, , 13:40 — REGNUM В Кузбассе возобновится вечернее авиасообщение с Москвой — авиакомпания «Икар» будет выполнять рейсы до аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, сообщают местные СМИ со ссылкой на справочную аэропорта имени А.Леонова.

Напомним, что последний регулярный вечерний рейс из Кемерова до Москвы вылетел 9 декабря. «Икар» и «Аэрофлот» прекращение вечернего авиасообщения между Кемеровом и Москвой объяснили низким пассажиропотоком.

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Первый вечерний рейс после перерыва вылетит 25 декабря в 21:35 (время местное).

«Рейс до аэропорта Шереметьево будет выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время прилета — 22:10. Из Москвы воздушный борт будет вылетать по этим же дням, но утром, — в 12:30. Вместимость самолета — 110 пассажирских мест», — пояснили в справочной аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, после прекращения вечерних рейсов в Москву власти Кузбасса заявили, что уже пытаются решить проблему. В администрации региона отмечали, что подготовили письма в 11 авиакомпаний «о рассмотрении возможности организации вечерних рейсов направлением «Кемерово — Москва» и «Новокузнецк — Москва», а также, что направили заявку в авиакомпанию S7 в Росавиацию для выполнения субсидированного маршрута «Новокузнецк — Новосибирск». Его планировалось стыковывать с рейсом «Новосибирск — Москва».

Отметим, что два вечерних авиарейса из Кемерова в Москву были запущены осенью 2018 года. Но уже в середине ноября авиакомпании, а рейсы осуществляли «Аэрофлот» и «Икар», сообщили, что с 9 декабря 2018 года из-за низкого пассажиропотока вечерние перелёты в Москву будут прекращены.

Авиакомпания «Икар» заявила, что в период с 28 октября по 9 ноября понесла около 10 млн рублей убытков.

Позже стало известно, что «Икар» планирует возобновить вечерние рейсы на время новогодних каникул, но они не будут ежедневными: вылеты были запланированы на 25, 27, 29, 30 декабря 2018 года и 1, 3, 5, 6, 7 и 8 января 2019 года.