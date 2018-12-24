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В Швейцарии тысячи человек случайно получили зарплату за декабрь дважды

Общество

Но рождественский подарок все же не состоялся

Берн, 24 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  4300 сотрудников французской страховой компании AXA в Швейцарии случайно получили зарплату за декабрь дважды, сообщает 24 декабря AMNA.

Ошибка стала результатом сбоя, который произошел между AXA и банком-партнером. Однако рождественское настроение продлилось недолго: очень скоро сотрудники были проинформированы, что не смогут удержать дополнительные деньги, но могут или вернуть их, или оставить в качестве аванса за январь.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети российские пользователи живо обсуждают историю о том, как Сбербанк по ошибке отправил деньги, направленные одному человеку, другому лицу ‑ и отказался возвращать их.

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Банковское дело
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