У больницы в центре Москвы сделали парковку для экстренных случаев

Москва, , 13:32 — REGNUM В центре Москвы на территории Морозовской больницы сделали бесплатную парковку для пациентов, сообщил 24 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сделали парковку на территории Морозовской больницы для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов», — написал мэр в микроблоге.

Он приложил к сообщению ссылку на инструкцию по парковке. Там изображена план-схема с дневным и ночным въездом на территорию.

«Занимаемся вопросом организации парковок и в других медучреждениях: там, где это возможно», — заверил Собянин.

Ранее СМИ писали о невозможности бесплатной и недорогой парковки в центре Москвы возле социальных объектов после введения новых правил и повышения стоимости на неё. В том числе называлась Морозовская детская городская клиническая больница у станции метро Добрынинская.

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