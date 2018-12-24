Правительство Южной Кореи введет налог на оксид азота

Сеул, , 13:39 — REGNUM Министерство окружающей среды Республики Корея сообщило, что внесет поправки в закон «Об охране атмосферного воздуха» по введению дополнительного налога с предприятий, на выделяемый оксиды азота, сообщает YTN.

Министерство объяснило, что стоимость 1 кг оксида азота, учитывая стоимость расходов на очистку загрязняющих агентов, составит 2130 вон (~ 130 руб). В последствии эта сумма может увеличиться.

Поправки в законе вступят в силу с 1 января 2020 года.

По оценкам Министерства окружающей среды, в случае того, если компании будут проводить очистку до 30% поллютанта от установленной нормы, то количество выделяемого оксида азотаза год сократится на 160 тыс тон.