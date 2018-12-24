Понедельник, 24 Декабря 2018 года
14:01:07 МСК

Правительство Южной Кореи введет налог на оксид азота

Общество

Стоимость 1 кг оксида азота, учитывая стоимость расходов на очистку загрязняющих агентов, составит 2130 вон (~ 130 руб)

Сеул, 24 декабря 2018, 13:39 — REGNUM  Министерство окружающей среды Республики Корея сообщило, что внесет поправки в закон «Об охране атмосферного воздуха» по введению дополнительного налога с предприятий, на выделяемый оксиды азота, сообщает YTN.

Министерство объяснило, что стоимость 1 кг оксида азота, учитывая стоимость расходов на очистку загрязняющих агентов, составит 2130 вон (~ 130 руб). В последствии эта сумма может увеличиться.

Поправки в законе вступят в силу с 1 января 2020 года.

По оценкам Министерства окружающей среды, в случае того, если компании будут проводить очистку до 30% поллютанта от установленной нормы, то количество выделяемого оксида азотаза год сократится на 160 тыс тон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить