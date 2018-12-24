Почта России открыло отделение у новогодней ёлки в парке Обнинска

Обнинск, Калужская область, , 13:24 — REGNUM Новогоднее почтовое отделение заработало на открытии центральной ёлки в Городском парке Обнинска Калужской области 23 декабря. Как сообщила 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, посетители отделения отправляли поздравительные открытки родным и близким, а также писали письма Деду Морозу в Великий Устюг.

Почтовые работники также консультировали, как правильно написать адрес и индекс на отправлении. Все письма и открытки отправлялись с отметкой специального штемпеля «С Новым годом!». Дед Мороз и Снегурочка также посетили почтовое отделение и поздравили клиентов и работников почтовой связи с наступающими новогодними праздниками.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к новогодним праздникам калужский филиал Почты России выпустил специальную почтовую карточку, которая продолжает акварельную серию с видами Калуги. Дизайн открытки разработан Юлией Полюгаевой. Почтовая карточка передает зимнее настроение, на ней изображена Театральная улица во время метели и городская скульптура К.Э. Циолковскому.

Посетителям новогоднего почтового отделения представлен расширенный ассортимент почтовых открыток и конвертов рождественской тематики, а также новая новогодняя художественная марка. Сюжетом марки стала сказочная Снегурочка, которая при наведении смартфона «оживает» и танцует под музыку в заснеженном лесу.

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