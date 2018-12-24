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Показатели заболеваемости ОРВИ снизились в Казахстане

Общество

Заболеваемость гриппом выросла в 2,3 раза, до 34 случаев

Показатели заболеваемости ОРВИ снизились в Казахстане
Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон» . реж Борис Степанцев. 1968. СССР
Болеет

Астана, 24 декабря 2018, 13:28 — REGNUM  С 1 октября 2018 года по 24 ноября в Казахстане зарегистрировано 129 743 случая заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 24 декабря заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, сообщает агентство «Казинформ».

Бекшин отметил, что с 1 октября лабораторным путем удалось подтвердить 34 случая гриппа, в том числе 22 — в Алма-Ате. Это в 2,3 раза больше, чем в 2017 году. Все пациенты не были привиты против гриппа.

Напомним, 6 декабря в министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что в середине декабря в Северо-Казахстанской области ожидается вспышка гриппа. Пик заболеваемости придется на конец января и начало февраля 2019 года.

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Грипп, ОРЗ
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