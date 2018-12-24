Поступил аморально: брянский губернатор о мэре Клинцов и скандале с детьми

Брянск, , 13:25 — REGNUM Мэр брянского города Клинцы, чья дочь ездила в Турцию по путевке от благотворительного фонда, «не дорос до чиновника». Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя скандал вокруг поездки в Турцию детей чиновников. Кроме того, глава области считает, что мэр Клинцов «поступил аморально».

«Чиновники сегодня не могут понять, что чиновник — это не привилегия, а наказание, — сказал Александр Богомаз журналистам телеканала «Звезда». — Дети ехали не на отдых, а участвовать в торжественных мероприятиях. То, что там появилась дочь чиновника… Он поступил, понимаете, аморально или еще не дорос до чиновника, это моя позиция».

ИА REGNUM напоминает, что 50 детей из города Клинцы Брянской области ездили в турецкий город Демре в марте 2018 года. Поездка была организована благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. В декабре брянские журналисты выяснили, что в списке были и дети чиновников. В частности, в поездке участвовала и дочь мэра города Олега Шкуратова. При этом в фонде заявили, что для поездки отбирали участников движения Юнармия, победителей олимпиад, юных спортсменов, волонтеров.

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