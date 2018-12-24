Компания Discord привлекла ещё $150 млн инвестиций

Сан-Франциско, США, , 13:16 — REGNUM Чат-сервис для геймеров Discord, который принадлежит компании Hammer & Chisel, привлек в качестве инвестиций дополнительные $150 млн, таким образом увеличив свою стоимость до $2,05 млрд. Об этом 23 декабря сообщил портал Digital Trends.

Издание напоминает, что последний раз Discord привлек средства в апреле 2018 года в размере $50 млн, тогда его стоимость выросла до $1,65 млрд. Таким образом, новые данные свидетельствуют о том, что дела у компании идут хорошо. Отмечается, что последние инвестиции поступили от группы Greenoaks Capital, а также от компаний Firstmark, Tencent, IVP, Index Ventures и Technology Opportunity Partners.

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Напомним, ранее владельцы Discord заявили, что с начала 2019 года в магазине игр, который конкурирует со Steam, они будут удерживать с разработчиков лишь 10% прибыли. Сейчас Discord и Steam удерживают с них 30% при продажах игр.

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