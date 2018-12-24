На Украине выросли поборы за защиту диссертаций — учёный

Киев, , 13:15 — REGNUM Защита работ на присвоение научных степеней стало на Украине прибыльным делом, заявил доктор экономических наук Александр Попович в своей статье, опубликованной 24 декабря в издании «Зеркало недели».

Если раньше соискатели платили членам учёного совета символические суммы, то теперь существует неофициальный ценник:

«Председателю ученого совета — $500; оппоненту — доктору наук — $500; оппоненту — кандидату наук — $300; рецензенту — $200», — рассказал Попович.

Он также отметил, что соискатель должен оплатить завтрак для членов учёного совета, процедуру проверки плагиата, оформление документов и банкет.

Учёный добавил, что стоимость защиты работ в некоторых вузах Украины уже превысила 100 тыс. гривен или чуть менее 250 тыс. рублей.

Напомним, 26 октября студенты Сумского аграрного университета представили новую разработку — заменитель сала.

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