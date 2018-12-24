Понедельник, 24 Декабря 2018 года
14:03:59 МСК

В Казахстане подтвердили наличие аммиака в мертвой рыбе из реки Урал

Общество

Ранее аммиак был обнаружен в пробах воды

В Казахстане подтвердили наличие аммиака в мертвой рыбе из реки Урал
Ajale
Мертвая рыба

Атырау, Казахстан, 24 декабря 2018, 13:08 — REGNUM  В рыбе из реки Урал в казахстанском городе Атырау обнаружено повышенное содержание аммиака, заявил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана — главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, сообщает 24 декабря агентство «КазТАГ».

Бекшин отметил, что единичные отравления жителей Атырау не связаны с массовой гибелью рыбы в реке Урал. Главный санитарный врач добавил, что ситуацию с гибелью рыбы контролирует комитет по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана Галымбек Бисенгалиев заявил, что в пробах воды из реки Урал, где выявлена массовая гибель рыбы, обнаружен аммиак.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали возможную причину массовой гибели рыбы в реке Урал

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить