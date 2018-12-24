Первый авиарейс Николаев — Киев перенесен из-за отсутствия желающих

Николаев, Украина, , 12:56 — REGNUM Первый рейс из аэропорта Николаева в Киев перенесён на 26 декабря, поскольку не нашлось достаточного числа пассажиров, сообщило 22 декабря местное издание «НикВести».

"В связи с низким процентом продажи билетов, так как было очень мало времени на раскрутку, первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени для того, чтобы люди узнали, что есть такая возможность», — заявил заместитель главы Николаевской областной администрации Валентин Гайдаржи.

Глава обладминистрации Николаева Алексей Саченко поручил руководству аэропорта сообщить о переносе рейса, чтобы избежать недоразумений.

Напомним, в 2019 году на Украине планируют построить аэропорт на полпути между Днепропетровском и Запорожьем, несмотря на то, что в городах действуют свои аэропорты.

По мнению экспертов, это строительство имеет смысл, если аэропорты в Днепропетровске и Запорожье будут закрыты, либо речь идёт о грандиозном отмывании денег.

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