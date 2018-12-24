Якутские учёные подписали меморандум с Университетом Хоэнхайм

Якутск, , 12:45 — REGNUM Ведущие вузы и институты из Якутии присоединились к меморандуму о взаимопонимании в сфере образования и подготовки совместных научных проектов с Университетом Хоэнхайм (Штутгарт, Германия), сообщает 24 декабря пресс-служба Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Подписание документа прошло во время визита в Германию. В торжественной обстановке подписи под меморандумом поставили представители Якутской ГСХА, Северо-Восточного университета им. М.К. Аммосова, Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Предполагается, что в ближайшее время учёные двух стран смогут приступить к обучению и обмену студентами задействованных в проектах, разработке совместных методических рекомендаций по научным проектам, совместным публикациям в журналах WoS, Scopus и примут совместное участие в международных грантах.

Также в Берлине, в посольстве России в Германии, прошла встреча якутской делегации с руководителем группы науки, техники и образования советником Александром Русиновым и секретарем Максимом Кашубиным. Советник сообщил, что визит делегации из Якутии очень своевременен, так как Россия и Германия подписали «дорожную карту» сотрудничества в области науки и образования. Отмечается, что этот документ станет определяющим для двустороннего научно-образовательного диалога на ближайшие десять лет.

Ранее делегация из Германии посетила Якутию и провела встречи с научным сообществом образовательных, исследовательских учреждений региона.

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