Отключение России от интернета — сценарий апокалиптичный: мнение

Москва, , 12:44 — REGNUM Отключение России от интернета — сценарий апокалиптичный и крайне маловероятный. Этот шаг будет бессмысленным и иметь катастрофические последствия, поскольку система DNS основана на доверии, на том принципе, что все участники будут проводить информацию через себя, тем самым поддерживая целостность и работу сети, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

По её мнению, если же прецедент попытки отключить Россию от сети интернет имел бы место быть, то это привело бы к цепочке последствий в виде создания альтернативных корневых серверов по всему миру. Создать последние, к слову, не так сложно, как мотивировать других ими пользоваться.

«Если попытка отключения могла бы состояться, то это произойдет на уровне ICANN (частного предприятия со штабом в Калифорнии), на котором хранится оригинальная копия DNS. Но даже если допустить самый негативный сценарий, когда власти США вынуждают ICANN удалить файлы зоны доменных .ru, то это не приведет к изоляции России от интернета, а лишь к его незначительному замедлению, поскольку данные все равно существуют на сотнях зеркальных серверов», — пояснила эксперт.

Касаемо Рунета, то ресурсы, которые к нему относятся, могут располагаться в любых доменах (не только .ru) или не иметь домена вовсе, а серверы этих сайтов имеют возможность физически находиться за пределами РФ. Касаемо вопросов его реального существования — то сайтов на кириллице более 3 млн, и для среднестатистического пользователя этих объемов более чем достаточно. Рунет, исходя из базовых потребностей обычного пользователя, уже сейчас удовлетворяет их более чем достаточно.

«Стоит отметить, что интернет в России, то хотя это и особо не афишируется, находится под контролем спецслужб, которые уже в 2012 году составили список запрещенных сайтов, который с тех пор постоянно и регулярно обновляется. Список блокируемых ресурсов не только существует, но и регулярно обновляется, это входит в обязанности российских провайдеров. Но, в тоже время, Рунет — это все русскоязычные сайты, а не закрытая среда «железного занавеса», — высказала свое мнение Прохорова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года в Госдуму РФ был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет.

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