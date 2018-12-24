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Greenpeace подаст жалобу на правительство Франции из-за бездействия

Общество

Петиция против бездействия правительства Франции перед лицом изменения климата набрала 1,6 млн подписей

Greenpeace подаст жалобу на правительство Франции из-за бездействия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Парижское соглашение

Париж, 24 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  Четыре дня потребовалось, чтобы петиция «дело века» против бездействия правительства Франции перед лицом изменения климата набрала более 1,6 млн подписей в стране, сообщает Euronews.

«Мы подаем жалобу на французское правительство, потому что считаем, что французское правительство делает не достаточно для борьбы с изменением климата», — заявил Жан-Франсуа Жульяр, глава неправительственной организации (НПО) Greenpeace France.

Видеопрезентация кампании также имела большой успех, ее посмотрели более 12 миллионов раз на Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая петиция о снижении цен на топливо, запущенная одним из активистов движения «желтые жилеты», собрала более миллиона подписей.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции петиция о снижении цен на топливо собрала более 1 млн подписей

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