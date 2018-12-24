Маленький дворник из Дербента стал помощником главы города

Дербент, Дагестан, , 12:54 — REGNUM Девятилетний дворник Амира из Дербент станет общественным помощником главы города Хизри Абакарова. Градоначальника тронула история мальчика, который каждый день убирает улицы города, и он предложил ему стать общественным помощником. В скором времени Амиру будет выделена специальная форма, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе муниципалитета.

О мальчике стало известно в республике ещё в июле 2017 года. В социальных сетях писали о самоотверженности школьника, его любви к труду и уважении к матери. Мальчик вот уже несколько лет каждую ночную смену берет в руки веник и подметает улицы вместе с мамой, у которой помимо Амира ещё четверо детей.

В канун новогодних праздников Хизри Абакаров пригласил ребенка в мэрию, вручил подарок и похвалил юного помощника за то, что тот подает хороший пример своим сверстникам. Также градоначальник пообещал привезти Амиру спортивную одежду и обувь футбольного клуба «Анжи» и организовать весной для него, его братьев, сестер и друзей бесплатную поездку на стадион «Анжи Арена». Дети посетят батутный центр, парк динозавров и другие развлекательные секторы арены.

«Это тяжелый труд даже для взрослого, а ребенок сам вызвался на него. Это говорит об его ответственности, любви к матери и сильном характере.<…> Большое спасибо Наиде Гашимовой [маме Амира] за то, что она воспитывает такого хорошего парня!» — написал Абакаров на своей странице в социальной сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хизри Абакаров был избран мэром Дербента единогласным решением депутатов городского собрания 16 октября 2018 года. Свою первую зарплату глава города раздал семи семьям, нуждающимся в финансовой помощи. Приоритет был отдан семьям с детьми-инвалидами, а также многодетным семьям, в которых родители полностью или частично нетрудоспособны.

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