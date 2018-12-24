Геймер из Дании установил мировой рекорд с закрытыми глазами

Копенгаген, , 12:53 — REGNUM Геймер с ником AcrohTheBeast опубликовал на своём YouTube-канале видео прохождения хоррор-игры Outlast с завязанными глазами. Пользователь прошёл игру «на слух» за 10 минут и 24 секунды, что стало новым мировым рекордом, сообщается на портале speedrun.com

Геймер из Дании ориентировался только на игровые звуки и заранее заученные последовательности действий. AcrohTheBeast снимал повязку с глаз только во время роликов, в которых игрок не может взаимодействовать с окружением. Вторым человеком, прошедшим Outlast с закрытыми глазами стал пользователь из США SFCPudding, но ему на это понадобилось чуть больше часа. Мировой рекорд скоростного прохождения Outlast с открытыми глазами составляет 9 минут и 7 секунд. В списке спидраннеров (игроки, которые проходят игры на скорость), прошедших игру «традиционным» способом AcrohTheBeast находится на 22 месте.

Напомним, что speedrun — это метод прохождение видеоигр за наименьший срок, он применяется как в качестве развлечения, так и в ряде тематических соревнований. При таком варианте прохождения геймеры демонстрируют не только собственное мастерство, но и различные уловки и недоработки игры. В ряде игр есть ошибки, позволяющие проходить сквозь стены и «телепортироваться» с одного уровня на другой, что сильно увеличивает счёт спидраннера. Геймеры записывают своё прохождение на видео, либо соревнуются на скорость прохождения с другими игроками в режиме реального времени.

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