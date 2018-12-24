В России состоится форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+»

Москва, , 12:31 — REGNUM В Главном медиацентре Сочи пройдет всероссийский форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Проведение форума намечено на 13 февраля 2019 года, сообщили в Минздраве РФ.

На форум соберутся представители власти, экспертного и бизнес-сообществ для обсуждения мер по увеличению продолжительности жизни населения.

Главное событие форума — пленарное заседание «На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения», где будут обсуждаться вопросы по реализации национальных проектов в сферах здравоохранении и демографии.

В Минздраве отметили, что впервые дискуссии коснутся вопросов по укреплению здоровья детей, формированию ценностей у молодого поколения и повышению качества жизни людей старшего возраста.

Читайте также: Медицину пожилого возраста создадут в России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что в России будет развиваться гериатрическая служба, в регионах появятся гериатрические центры. По её словам, в стране будет создана медицина пожилого возраста.

На данную тему: В Минздраве спрогнозировали увеличение продолжительности жизни в России