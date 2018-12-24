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Брянские единороссы проверят чиновников, отправивших детей в Турцию

Общество

Дети чиновников из города Клинцы ездили в Турцию по путевкам от благотворительного фонда

Клинцы, Брянская область, 24 декабря 2018, 12:32 — REGNUM  Брянское отделение «Единой России» проводит проверку информации о том, что дети чиновников из города Клинцы ездили в Турцию по путевкам от благотворительного фонда. Как сообщили 23 декабря в пресс-службе регионального отделения, результаты проверки будут рассмотрены на заседании политсовета партии.

«В случае, если обвинения в адрес тех, кто был причастен к организации поездки, подтвердятся, будут приняты соответствующие решения», — заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Попков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Турцию съездили 50 детей из Клинцов. В декабре журналисты выяснили, что среди них были дети чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов, хотя поездку организовал фонд, помогающий детям с серьезными заболеваниями. Между тем, по словам вдовы погибшего российского посла Андрея Карлова Марины Карловой, дети ездили не просто так: они принимали участие в торжествах по случаю открытия памятника и улицы имени Андрея Карлова. Для поездки отобрали участников движения Юнармия, победителей олимпиад, юных спортсменов, волонтеров. По словам главы фонда, участие детей с ограниченными возможностями здоровья не подразумевалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме прокомментировали поездку в Турцию детей из Клинцов

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