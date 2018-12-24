Образовательный проект Глацких до сих пор проверяют следователи

Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM В Свердловской области фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение», ранее курируемый департаментом молодежной политики под началом Ольги Глацких, ещё проверяется сотрудниками СКР. Об этом заявила директор фонда Елена Короткова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас проверка по поводу расходования средств на проведение смен идёт», — подтвердила Короткова.

По словам руководителя, процедуру завершат 15 января. Короткова добавила, что у свердловского министерства финансов нет претензий к фонду.

Тем не менее, в свердловском Следственном комитете отказываются давать любую информацию по проверке. Старший помощник главы СУ СКР по региону Александр Шульга заявил корреспонденту ИА REGNUM, что ведомство никак не может прокомментировать ситуацию.

Напомним, 7 ноября 2018 года после скандала с главой департамента молодёжной политики Ольгой Глацких, прославившейся фразой «государство вам ничего не должно… государство их не просило вас рожать», у следственных органов возникли вопросы к деятельности чиновницы.

Следователи хотели выяснить, как именно была потрачена сумма в 131 миллион рублей, предназначенная на организацию работы «Золотого сечения». Работников СК удивил тот факт, что мероприятия фонда проводились в отеле премиум-класса, а не на природе или в загородных лагерях.

Через некоторое время после публикации, в тот же день новость о проверке пропала с сайта Следственного комитета. С тех пор ведомство отказывается комментировать информацию о проверке.

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