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«Жизнь прекрасна там, где её любят!»: новогоднее поздравление из Челябинска

Общество

Генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений Савченко желает землякам здоровья, сил и терпения для позитивного и созидательного отношения к жизни

«Жизнь прекрасна там, где её любят!»: новогоднее поздравление из Челябинска
Иллюстрация: Фото из личного архива
Евгений Савченко

Челябинск, 24 декабря 2018, 18:19 — REGNUM  Генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений Савченко родился в Челябинске, с этим городом связана и вся его трудовая биография. В течение последних двух лет он возглавлял областное министерство общественной безопасности. Сегодня он обратился к землякам с тёплыми словами в связи с наступающим Новым годом.

Уважаемые земляки!

Преодолевая очередной новогодний рубеж, каждый из нас надеется на добро и удачу! Позади путь, а впереди труд и работа, во имя здорового и успешного, настоящего и будущего родных и близких, нас самих, Родины и страны в целом!

Жизнь прекрасна там, где её любят!

В новом, 2019 году здоровья нам всем, сил и терпения для позитивного и созидательного отношения к жизни!

С уважением!

Генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений Савченко

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