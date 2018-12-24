«Жизнь прекрасна там, где её любят!»: новогоднее поздравление из Челябинска

Челябинск, , 18:19 — REGNUM Генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений Савченко родился в Челябинске, с этим городом связана и вся его трудовая биография. В течение последних двух лет он возглавлял областное министерство общественной безопасности. Сегодня он обратился к землякам с тёплыми словами в связи с наступающим Новым годом.

Уважаемые земляки!

Преодолевая очередной новогодний рубеж, каждый из нас надеется на добро и удачу! Позади путь, а впереди труд и работа, во имя здорового и успешного, настоящего и будущего родных и близких, нас самих, Родины и страны в целом!

Жизнь прекрасна там, где её любят!

В новом, 2019 году здоровья нам всем, сил и терпения для позитивного и созидательного отношения к жизни!

С уважением!

Генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений Савченко