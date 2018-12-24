Судья Каньеихамба: «2018 год стал ужасным для Уганды»

Кампала, , 12:03 — REGNUM Профессор Каньеихамба, судья Верховного Суда Уганды в отставке, заявил, что 2018 год не был счастливым для Уганды: «Это был грустный и ужасный год». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В этом году убили главного полицейского Мухаммада Кирумира.

Полиция Уганды и другие силовые структуры структуры совершали отвратительные убийства.

В этом году министры и высшие лица были пойманы на взятках и присвоении средств общественных фондов.

В 2018 сотрудники Банка Уганды были заняты в нелегальных схемах, которые помогают алчным и могущественным воровать деньги у простого населения. Чиновники, которые должны были наблюдать за деятельностью Банка, были подкуплены и не обращали внимание на то, как преступники и мошенники грабили финансовые институты.

2018 год стал годом невежества — образовательные учреждения без лицензии, фальшивые ученые степени, дипломы о высшем и среднем образовании.

В 2018 году случилось ужасное крушение круизного лайнера на озере Виктория.