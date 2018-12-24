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Дочь Саддама Хусейна обратилась к народу Ирака

Общество

В 12-летнюю годовщину казни отца

Багдад, 24 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Дочь Саддама Хусейна Рагад обратилась к народу Ирака в 12-летнюю годовщину казни своего отца, сообщает 24 декабря Al Arabia.

«Я желаю вам, иракцы, чтобы наше видение Ирака было более стабильным и безопасным, чем сейчас», — подчеркнула Рагад.

«Утрачены нравственные и гуманистические ценности, здесь распространяются странные идеи, а религия используется для прикрытия корыстных интересов», — подчеркнула дочь бывшего президента Ирака.

Напомним, в 2003 году вооруженные силы США под надуманным предлогом вторглись в Ирак, свергли президента страны Саддама Хусейна. В результате кампании и ее последствий в стране погибли свыше 1 млн человек.

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Внутренняя политика Ирака
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