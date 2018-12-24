Банки Казахстана внедрят биометрическую идентификацию клиентов

Астана, , 11:50 — REGNUM Национальный банк Казахстана планирует запустить в первом квартале 2019 года пилотный проект по идентификации потребителей финансовых услуг через биометрические параметры, заявил заместитель председателя Нацбанка республики Жанат Курманов на площадке технологического парка IT-стартапов «Astana Hub», сообщили 24 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

Представитель банка отметил, что применение биометрической идентификации клиентов позволит дистанционно получать финансовые услуги, в том числе открывать банковский счет, платежную карту или получать кредит.

В настоящее время вопрос дистанционной биометрической идентификации прорабатывается совместно с министерствами юстиции, внутренних дел, информации и коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2018 года генеральный директор казахстанского первого кредитного бюро Руслан Омаров заявил, что все банки Казахстана намерены внедрить биометрические технологии.

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