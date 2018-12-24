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В Москве подвели итоги опроса по обучению через интернет

Общество

Соответствующие результаты были получены в ходе социалистического опроса

В Москве подвели итоги опроса по обучению через интернет
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Компьютер

Москва, 24 декабря 2018, 12:53 — REGNUM  87% студентов позитивно относятся к интернет-технологиям, позволяющим удалённо проходить обучение и тестирование. Об этом журналистам заявила координатор проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» Юлия Ермоленко 24 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие результаты были получены в ходе социалистического опроса, проведенного в рамках реализации приоритетного проекта.

Она отметила, что 76% опрошенных преподавателей вузов и ссузов также положительно относятся к внедрению онлайн-технологий для обучения и тестирования, а 80% — поддерживают процесс внедрения образовательных онлайн-курсов и модулей.

73% опрошенных компаний-работодателей позитивно оценивают включение онлайн-технологий в образовательный процесс. 68% работодателей согласны с тем, что развитие онлайн-образования — одно из ключевых условий решения задачи по модернизации профессионального образования.

Напомним, приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в РФ» был утверждён 25 октября 2016 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Организатором является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

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Общее образование
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