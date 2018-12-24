В Сомали казнен организатор терактов, унесших жизни 26 человек

Могадишо, , 11:41 — REGNUM Власти Сомали казнили 24 декабря организатора ряда терактов в столице страны, в результате которых погибли в 2017 году 26 человек, заявил военный прокурор страны Абдулле Буле, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, член террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был признан виновным в организации теракта в одной из гостиниц в Могадишо, около министерства спорта и итальянского ресторана. Помимо 26 погибших в результате этих терактов, ранения получили почти 40 человек.

Напомним, целью боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является свержение правительства Сомали, которое пользуется поддержкой ООН, и установление исламистского правления.

Ранее, 22 декабря, боевики этой организации совершили теракт с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля, припаркованного поблизости от резиденции президента в Могадишо. В результате теракта погибли по меньшей мере 13 человек, еще 17 получили ранения.

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