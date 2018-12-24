HOTK составила список популярных корейских блюд

Сеул, , 12:56 — REGNUM Одно из самых экзотических блюд Южной Кореи, которое наиболее востребовано среди иностранцев, — саннакчи, сообщает YTN.

Саннакчи — разновидность хве, представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом живого осьминога. Осьминога режут на мелкие кусочки и немедленно подают, так что кусочки ещё шевелятся. Иногда осьминог сервируется целиком.

Национальная Организация туризма Кореи (HOTK) на своей странице в соц. сети Facebook провела опрос на тему «Какое блюдо корейской кухни вы хотели бы попробовать?», в котором приняло участие более 900 иностранцев. 26% голосовавших выбрало саннакчи. Затем по популярности шли кечжан, сундэ, хонгео, юкхе, чхонгукчан.

Кечжан — блюдо из краба, маринованного в соевом соусеСундэ — блюдо из свиной кишки, начиненной массой из крахмальной лапши, соевого творога, клейкого риса с приправами, которое готовится на пару.

Юкхе — блюдо из сырой говядины, тонко нарезанной и приправленной различными специями.

Хонгео — деликатес, приготовленный из мяса ската.

Чхонгукчан — суп из соевых бобов, квашеной капусты кимчхи, соевого творога и говядины