«Ржавый хлам» — в Ростов-на-Дону везут троллейбусы из Москвы

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростов-на-Дону доставлена первая партия троллейбусов, подаренных Москвой, о которой летом текущего года информировал ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что электротранспорт провезли по улице Таганрогской.

«Первые машины из Москвы. Направляются в западное депо», — сообщил генеральный директор «Ростовская транспортная компания» Николай Сидоров.

Внешний вид транспорта не обрадовал подписчиков группы «Ростовский городской транспорт».

«Ржавый хлам», — написал Илья К.

«Но это лучше, чем вообще ничего. А вообще хочется пожелать, чтобы троллейбус на Таганрогской улице появился не только на тягаче, но и своим ходом на действующем маршруте!» — считает Александр Б.

ИА REGNUM напоминает, что возобновить троллейбусное движение в Ростове-на-Дону в полном объёме власти обещали в сентябре 2018 года. До конца текущего года транспортники должны были вернуть маршрут «посёлок Пилотов — Железнодорожный вокзал», а в 2019 году будет запущен маршрут № 7, который соединит Центральный рынок с микрорайоном Сельмаш. Также сообщалось, что до конца 2018 года по транспортным артериям города-миллионника начнут курсировать 14 троллейбусов из Москвы.

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