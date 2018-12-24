На границе Украины с Донбассом образовалась очередь из более 300 авто

Киев, , 11:36 — REGNUM На пунктах пропуска в районе так называемой «Операции объединённых сил» (бывшей АТО) образовались очереди, в которых стоит 345 автомобилей, заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сообщило 24 декабря информационное агентство «УНН».

По состоянию на утро 24 декабря на пункте пропуска «Майорское» на въезд и выезд стояло по 40 автомобилей. В «Марьинке» въезд ожидали 20, а выезд — 60 автомобилей, «Новотроицкое» — по 70 машин на въезд и на выезд, в пункте пропуска «Гнутово» — 20 машин на въезд и 25 на выезд.

В ГПСУ отметили, что сутками ранее на контрольных пунктах находилось около 500 транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на границе Польши с Украиной также наблюдается ажиотаж, легковые автомобили вынуждены стоять в очередях по 8−16 часов, а грузовые автомобили — больше суток.

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