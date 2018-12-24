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Военные Судана сообщили о поддержке правительства — СМИ

Общество

Акции протеста продолжаются

Хартум, 24 декабря 2018, 11:33 — REGNUM  Военные Судана заявили о своей поддержке президента страны Омара аль-Башира, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано в контексте массовых протестов в стране, вызванных повышением цен и отсутствием товаров первой необходимости в магазинах.

«Вооруженные силы поддерживают свое руководство ради интересов народа и безопасности страны», — говорится в заявлении военных.

Напомним, массовые акции протеста в Судане продолжаются уже пять дней. В ходе противостояния погибли по меньшей мере 12 человек. Сотрудники правопорядка применяют слезоточивый газ.

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Акции протеста
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