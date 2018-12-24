Военные Судана сообщили о поддержке правительства — СМИ

Хартум, , 11:33 — REGNUM Военные Судана заявили о своей поддержке президента страны Омара аль-Башира, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано в контексте массовых протестов в стране, вызванных повышением цен и отсутствием товаров первой необходимости в магазинах.

«Вооруженные силы поддерживают свое руководство ради интересов народа и безопасности страны», — говорится в заявлении военных.

Напомним, массовые акции протеста в Судане продолжаются уже пять дней. В ходе противостояния погибли по меньшей мере 12 человек. Сотрудники правопорядка применяют слезоточивый газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Судана применила слезоточивый газ против футбольных фанатов