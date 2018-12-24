На Reddit придумывают пассивно-агрессивные подарки к Рождеству

Вашингтон, , 11:45 — REGNUM На Reddit запустили рождественский тред — пользователи придумывают пассивно-агрессивные подарки, которые можно вручить нелюбимым родственникам. Среди них оказались шумные игрушки, книги с намеком и ненужные подарочные сертификаты, передает корреспондент ИА REGNUM.

В случае, если у вредного члена семьи есть маленький ребенок, юзеры советуют дарить громкие игрушки. Например, музыкальные инструменты. Того же принципа стоит придерживаться, если у родственника есть кошка или собака.

«Если у них есть маленькие дети, то набор по изготовлению слаймов с глиттером и набор «Мой первый музыкальный инструмент». Жертва будет вечно тебя ненавидеть», — пишет gsp1991dog.

«Если у них есть кошка или собака, подари их животному что-нибудь, издающее громкий пищащий звук. Питомец получит что-что милое, а хозяину придётся терпеть шум», — советует kashubecky.

Многие пользователи признались, что уже пробовали подтрунивать над своими родственниками с помощью подарков. Оказалось, что лучший способ намекнуть на неприятное качество — презент в виде книги. Например, одного юзера раздражало, что его дядя постоянно рассказывал о своей скучной работе, поэтому он подарил ему пособия по умению вести беседу. Еще один пользователь сердился, что его отец постоянно сидит в телефоне — он вручил ему книгу «101 вещь, которую можно сделать вместо того чтобы сидеть в телефоне».

«Мой дядя женоненавистник. Но он думает, что вполне объективно считать женщин более склонными к истерикам, нежели мужчин. А ещё он 30 лет преподавал естественно-научные дисциплины, и это настоящий кошмар, о котором я даже не хочу думать. Так что… Я послала ему книгу о женщинах в науке», — пишет sarelai.

Нашлись в списке и те подарки, которые кажутся только на первый взгляд обычными.

«У Lush есть бомбочка для ванной, которая называется «Драконье яйцо». Она выглядит нормально, но как только растворяется в воде, там появляется чёртова куча золотого глиттера. Они ещё месяцы будут находить глиттер на всём подряд», — отметила Ed98208.

«Подарочный сертификат на посещение ресторана, который они не любят», — предложил Chubbyhubby 92.

Ранее в Twitter запустили тред, в котором пользователи делились необычными находками в ванных комнатах, принадлежащих мужчинам. Среди них оказались апельсин в качестве подставки под зубные щетки, фотография Дуэйна Джонсона в рамке, дырка в стене, которую используют как полку, и другие странные предметы.

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