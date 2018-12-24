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В Пакистане ожидают беспорядков после оглашения приговора бывшему премьеру

Общество

В день суда над Навазом Шарифом наряд будет нести дополнительно 1000 полицейских

Исламабад, 24 декабря 2018, 11:23 — REGNUM  23 декабря полиция пакистанской провинции Панджаб сообщила о приготовлениях оппозиции к слушанию по делу экс-премьера страны Наваза Шарифа 24 декабря.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, во время оглашения приговора Шарифу ожидаются массовые беспорядки с участием его сторонников из рядов оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)». В связи с возросшей опасностью полиция планирует удвоить меры предосторожности, развернув в столице, где пройдёт слушание, а также в соседнем Равалпинди дополнительные контингенты полиции численностью более 1000 человек.

Наваз Шариф, бывший премьер-министр Пакистана, обвиняется в участии в двух коррупционных схемах по делам «Аль-Азиза» и «Флагман».

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Зарубежная хроника
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