В Пакистане ожидают беспорядков после оглашения приговора бывшему премьеру

Исламабад, , 11:23 — REGNUM 23 декабря полиция пакистанской провинции Панджаб сообщила о приготовлениях оппозиции к слушанию по делу экс-премьера страны Наваза Шарифа 24 декабря.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, во время оглашения приговора Шарифу ожидаются массовые беспорядки с участием его сторонников из рядов оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)». В связи с возросшей опасностью полиция планирует удвоить меры предосторожности, развернув в столице, где пройдёт слушание, а также в соседнем Равалпинди дополнительные контингенты полиции численностью более 1000 человек.

Наваз Шариф, бывший премьер-министр Пакистана, обвиняется в участии в двух коррупционных схемах по делам «Аль-Азиза» и «Флагман».