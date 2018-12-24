В Южной Корее намерены приравнять гражданский брак к официальному

Сеул, , 16:23 — REGNUM Правительство Республики Корея планирует уравнять в правах традиционные семьи и сожителей, не вступивших в брак. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства по делам семьи и гендерного равенства.

Двое людей, проживающих вместе, но не вступающих в брак, должны быть равны с обычными семьями с точки зрения закона. Благодаря реформе, они не будут подвергаться дискриминации и общественному осуждению, считают в министерстве. В частности, они смогут получать пособия по уходу за детьми, оставлять совместное наследство, а также получат статус близких родственников.

Однако прежде необходимо собрать статистические данные о количестве сожительствующих пар и внести соответствующие изменения в семейный кодекс. Ранее социологи столкнулись с нежеланием таких граждан участвовать в исследовании, что не позволило получить представление о их количестве в полной мере.