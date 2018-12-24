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Оправданный глава района Дагестана вновь занял свой пост

Общество

Его подозревали в мошенничестве на 2,2 млн рублей

Дербент, Дагестан, 24 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  В Дагестане вновь занял пост руководителя Дербентского района Магомед Джелилов, временно отстранённый от должности глава муниципалитета. Он вернулся к своим обязанностям после того, как было прекращено уголовное преследование в отношении него, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе района.

Напомним, уголовное дело в отношении Джелилова было возбуждено в начале марта 2018 года. Чиновника подозревали в незаконном выделении двум гражданам земельных участков размером по одному гектару каждому. Нанесённый ущерб следствием был оценён в 2,2 млн рублей. Исполняющим обязанности главы района на время следствия был назначен Фуад Шихиев, который с 2015 года являлся заместителем главы муниципалитета.

В начале декабря отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Дагестану прекратил в отношении Джелилова уголовное преследование ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. Мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, и суд признал его право на реабилитацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Прекращено уголовное преследование экс-главы Дербентского района Дагестана

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