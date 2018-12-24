Старообрядцы Черновцов заявили о неподчинении Московской митрополии

Черновцы, Украина, , 11:21 — REGNUM Старообрядческая религиозная община Черновцов приняла решение о выходе из подчинения Московской митрополии, сообщило 23 декабря информационное агентство «Укринформ».

"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава любое упоминание о «стране-агрессоре». Теперь эта община будет действовать автономно», — сказано в сообщении.

Напомним, 31 января архиерейский собор Русской православной старообрядческой церкви лишил сана местного священнослужителя Леонтия.

Напомним также, 20 декабря Верховная рада Украины приняла закон №5309, согласно которому религиозные организации, связанные с Россией, должны указать этот факт в своём названии.

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Отметим, в январе 2015 года Верховная рада Украины приняла резолюцию, в которой развала Россию «страной-агрессором», переложив на неё ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. Украинская пропаганда повторяет это выражение, «забывая», что Киев послал в Донбасс войска после того, как в регионе раздались требования о федерализации Украины.

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