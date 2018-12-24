Жители Ингушетии стали меньше жаловаться уполномоченному по правам человека

Магас, , 11:01 — REGNUM Институт уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия подвел итоги работы в 2018 году. Согласно данным омбудсмена Джамбулата Оздоева, число обратившихся за помощью к нему в уходящем году составило 776 человек, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе главы республики.

Это почти в два раза меньше, чем годом ранее, когда за помощью в восстановлении своих прав обратились почти 1350 жителей региона. В большинстве случаев граждане жаловались на нарушения жилищных, трудовых и пенсионных прав, на проблемы в сфере образования и здравоохранения.

Все обращения к омбудсмену были рассмотрены и решены. По ряду из них были проведены публично-правовые слушания, по другим — оказана юридическая консультация. Оказывалась также помощь в составлении исковых документов и представлении интересов граждан в суде, отметил Оздоев.

Напомним, институт уполномоченного по правам человека в Ингушетии был создан в 2003 году. За 15 лет его работы к омбудсмену республики поступило от местных жителей более 17 тысяч обращений.