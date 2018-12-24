Геймеры раскритиковали разработчиков игры Atlas

Киркленд, США, , 11:02 — REGNUM Бывшие разработчики многопользовательского проекта ARK: Survival Evolved выпустили свою новую игру Atlas. На следующий день после её релиза пользователь с ником mukkayo во время прямой трансляции на сервисе Twitch обнаружил в игре скрытое меню настроек из ARK. Геймеры нарекли новую игру «дополнением для ARK» и подвергли разработчиков критике.

Во время своей прямой трансляции mukkayo выяснил, что если в главном меню Atlas выбрать последнюю кнопку, нажать «вниз» и выбрать скрытый пункт — откроется дополнительное меню. Это специальный экран выбора и настройки модификаций, полностью перенесённый из ARK: Survival Evolved. Пользователи начали достаточно резко высказываться относительно оригинальности нового проекта и его технических характеристик.

«По факту Atlas — это официальный мод на ARK, а не самостоятельная игра», — пишет razgrom.

«Нас обманули, игра не новая, это тот же Арк, только в профиль. Но проблема в том, что все ошибки которые были на старте Арка, а это: лаги, нестабильные сервера и низкий фпс (количество кадров в секунду, которое пользователь видит на экране ПК во время игры — прим.ред.) — остались на прежнем уровне!», — пишет Jloko

Напомним, что Atlas — массовая многопользовательская игра с элементами выживания о пиратах и морских приключениях. Разработчики проекта сообщили, что игра будет поддерживать до 40 тысяч игроков на одном сервере, а размер её мира будет в 12 тысяч раз больше, чем у ARK. Игра вышла 22 декабря и была негативно оценена как игроками, так и критиками. На специальном сервисе распространения игр Steam она собрала лишь 21% положительных отзывов из 8 тысяч обзоров.

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