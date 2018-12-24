Суд Танзании приговорил каждого из четырех грабителей к 360 годам тюрьмы

Мусома, Танзания, , 11:02 — REGNUM Суда округа Мара приговорил каждого из четырех обвиненных по 12 статьям к 360 годам тюремного заключения. Об этом сообщает газета Nipashe.

Осужденные — Саймон Чача (житель деревни Ребу провинции Тариме), Чача Ньяила (житель деревни Ньянунгу провинции Тариме), Зефания Мабула (житель деревни Киталаманка провинции Бутиама) и Бхоке Мвита (житель деревни Ширати провинции Рорья).

Судья округа Мара Стенли Мвакихаба вынес приговор 23 декабря, заявив, что осужденные ночью 2 сентября 2016 года совершили вооруженное ограбление дома, где спали иностранцы, в деревне Магунга провинции Бутиама. Они украли 2,357 млн танзанийских шиллингов (около 1000 долларов США) у 12 человек, два мобильных телефона и ранили одного из иностранцев.

Прокурор Йесе Темба подчеркнул, что он удовлетворен вынесенным приговором, строгость которого объясняется назиданием другим преступникам. Он заявил, что граждане не должны искать себе пропитания нечестным путем, вместо этого они должны искать себе работу.

Отмечается, что потерпевшие поблагодарили суд за справедливый приговор.