Завод «Мечел-кокс» оштрафован за экологические нарушения

Челябинск, , 10:49 — REGNUM В Челябинске ООО «Мечел-Кокс» оштрафовано на 310 тыс. рублей. Основанием для этого стали нарушения обязательных экологических и технологических нормативов в сфере охраны атмосферного воздуха и обращении отходов производства, отнесенных к опасным отходам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Так, проверяющие пришли к выводу, что газоочистные установки не обеспечивали должной защиты. Также было установлено, что производственный экологический контроль выполнен не полностью. Отходы второго класса опасности накапливались и хранились на открытой площадке, на которую не был исключён доступ посторонних лиц.

В итоге областное управление Росприроднадзора признало завод виновным в нарушениях. Предприятие было оштрафовано. Также ООО получило представление прокуратуры. По информации надзорного ведомства, два должностных лица завода были привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководство приняло меры к устранению нарушений.