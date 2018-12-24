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В КемГУ определили победителей историко-правовой олимпиады старшеклассников

Общество

В мероприятии приняли участие учащиеся из 15 школ Кузбасса

Кемерово, 24 декабря 2018, 10:47 — REGNUM  В Кемеровском государственном университете прошла X Областная историко-правовая олимпиада школьников на иностранных языках, посвящённая 150-летию принятия Санкт-Петербургской декларации «Об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль» 1868 года, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие старшеклассники из 15 школ Кемеровской области: из Мариинска, Ленинска-Кузнецкого, Берёзовского, Кемерова.

«Олимпиада является уникальной: она предоставляет возможность школьникам Кузбасса показать знания не только в вопросах истории и права, но и в иностранных языках», — отметили в вузе.

Победителями олимпиады по номинациям были признаны: учащиеся Гимназии №21 из Кемерова и Гимназии №18 из Ленинска-Кузнецкого (в номинации «Лучший спикер»), Гимназии №12 («Лучшая презентация»), Губернаторской женской гимназии-интерната («За волю к победе»), Гимназия №41 («Экспертный подход»), Лицея №4 из Ленинска-Кузнецкого («Лучший меморандум»).

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Олимпиады школьников
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