В Ростове-на-Дону в новогодние праздники отменят пригородные поезда

Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM В период новогодних каникул в Ростове-на-Дону изменится расписание городских и пригородных поездов. Так, в период с 30 декабря по 8 января не будут курсировать 16 электричек. Об этом сообщает интернет-портал «Ростов-Транспорт».

В течение десяти дней не будут ходить утренние электрички Ростов — Ростов-Западный, Ростов-Западный — Кизитеринка, Кизитеринка — Ростов, Ростов — Первомайская — Ростов-Западный и Ростов-Западный — Ростов, и обратные составы, отправляющиеся вечером.

На этот же период отменены утренние пригородные поезда Ростов — Азов, а также один вечерний состав. Также нельзя будет уехать из Ростова-на-Дону в Батайск в 6:55 и из Батайска в областной центр в 8:00.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Городская электричка» в Ростове-на-Дону стартовал в начале 2016 года. Количество пассажиров, желающих объехать пробки и воспользоваться городской электричкой, увеличилось в разы. Особенно в непогоду.

В 2017 году сообщалось о строительстве дополнительных остановочных комплексов для электричек в створе улицы Оганова. После завершения работ этим видом пассажирского транспорта смогут воспользоваться жители микрорайонов «Суворовский» и Военвед. Дополнительную остановочную платформу пообещали открыть в микрорайоне «Северная звезда» города-спутника Батайска.

Ещё в январе 2017 года состояние платформ вызывало беспокойство у региональных властей.

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