На польско-украинской границе образовались «предновогодние очереди»

Варшава, , 10:35 — REGNUM Для пересечения границы между Польшей и Украиной водителям легковых автомобилей приходится ждать от восьми до шестнадцати часов, сообщило 23 декабря Польское радио.

В ночь на 23 декабря польские пограничники пропустили через границу 54 тыс. путешественников, заявила представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

По информации польской погранслужбы, пересечение легковыми автомобилями границы в районе пропускного пункта Шегини занимает около восьми часов, а в районе Краковца — около шестнадцати.

При этом грузовые автомобили вынуждены простаивать от 27 до 38 часов, отметила чиновник.

Напомним, на территории Польши проживает около двух миллионов граждан Украины. Если Германия одобрит закон о трудоустройстве граждан тех стран, которые не входят в Евросоюз, Польша рискует потерять от четверти до половины украинских работников.

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