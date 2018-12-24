Министерство образования Пакистана: уровень грамотности упал до 58%

Исламабад, , 13:49 — REGNUM Министр образования Пакистана Шафкат Махмуд выступил перед Сенатом Пакистана по вопросам образовательной системы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шафкат Махмуд сообщил верхней палате парламента, что за два года общий уровень грамотности в Пакистане сократился на 2% и теперь составляет 58%. Падение показателя, по данным министра образования, вызвано ростом населения и невниманием правительства провинций к проблеме. Хотя, согласно 18 поправке к Конституции Пакистана, вопрос об открытии новых школ входит в круг ответственности правительств провинций. В этом направлении, по мнению Шафката Махмуда, Исламабад должен выработать единый подход.

В пакистанской статистике к грамотным относится любой гражданин страны старше 15 лет, который может читать и писать короткие письма на любом языке. Доля грамотных по этому критерию в населении соседнего Ирана составляет 86%, а в Бангладеш — 73%.

Дела с грамотностью обстоят хуже только в Афганистане — там она не превышает 55%.