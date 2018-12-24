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Пассажирам в Казахстане предоставят скидки на скоростные поезда до 55%

Общество

Скидка распространяется на вагоны «Тулпар-Тальго»

Астана, 24 декабря 2018, 10:26 — REGNUM  В Казахстане с 11 января по 28 февраля 2019 года АО «Пассажирские перевозки» предоставит пассажирам скидку 55% на вагоны «Тулпар-Тальго», сообщили в пресс-службе компании.

Размер скидки определяется количеством дней от покупки билета до отправления поезда, а также количеством проданных мест в вагоне. В частности, скидка на место в вагоне купе в поезде № 707/708 «Астана — Алма-Ата» составит 50%, а в вагоне люкс — 55%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января АО «Пассажирские перевозки» запустят новый железнодорожный маршрут «Алма-Ата-2 — Туркестан». Поезд будет состоять из 23 вагонов класса «турист».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали дату запуска нового поезда «Алма-Ата — Туркестан»

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Железнодорожные перевозки
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