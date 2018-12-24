Понедельник, 24 Декабря 2018 года
11:34:51 МСК

Рабочая неделя в Москве начнётся с сильных снегопадов

Общество

Осадки прекратятся только к выходным

Рабочая неделя в Москве начнётся с сильных снегопадов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сильный снегопад в Москве

Москва, 24 декабря 2018, 10:19 — REGNUM  Синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах. По прогнозам метеорологов, снег ожидается в столице. Как сообщили в Гидрометцентре, снегопады в Москву принесёт циклон с Балтийского моря.

Читайте также: В Москве и Подмосковье на выходных ожидаются гололедица и метель

Так, 24 декабря погода в Москве будет облачная, снег будет идти непрерывно. Максимальная температура воздуха составит — 6… — 4, по области — 9.. — 4 градуса. Скорость восточного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Ранее по теме: Циклон забросит в Москву массивы снеговых туч

Осадки в виде снега в столице прекратятся, согласно предварительным прогнозам, только в воскресенье, 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологи обещали москвичам снежную новогоднюю ночь при температуре воздуха в районе минус 10 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 декабря

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить