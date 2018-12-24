США призывают собрать $2,7 млрд на помощь беженцам Южного Судана

Джуба, , 12:15 — REGNUM Агентство США по делам беженцев обратилось с призывом к властям США и мировому сообществу выделить 2,7 млрд долларов для оказания помощи более чем 2 миллионам беженцам из Южного Судана, которые проживают в ужасных условиях в шести соседних странах.

В Южном Судане — в одном из беднейших регионов Африки — сегодня разразился крупнейший гуманитарный кризис на континенте. Агентство США по делам беженцев проинформировало, что его последний призыв выделить 1,4 млрд долларов для решения проблемы был профинансирован лишь на 38%. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

ООН отмечает, что уровень насилия в Южном Судане снизился после подписания мирного соглашения между оппозиционными партиями страны в октябре 2018 года после пяти лет жестокой гражданской войны. Представитель Управления ООН по делам беженцев Чарли Яксли заявил, что с тех пор произошло небольшое сокращение числа беженцев, покидающих Южный Судан.

Яксли добавил, что в настоящее время количество покидающих Южный Судан людей варьируется в районе 3−4 тысяч человек ежемесячно. Однако по сравнению с прошлым годом, сокращения числа беженцев не произошло даже наполовину. По его словам, ООН пока не считает, что ситуация в Южном Судане способствует возвращению людей на родину.

Чарли Яксли сообщил, что нехватка средств вынудила организации по оказанию помощи серьезно сократить свои гуманитарные операции. Например, он утверждает, что половина детей-беженцев из Южного Судана не могут ходить в школу из-за нехватки учителей, классных комнат и учебных материалов. Также не хватает врачей, медсестер и лекарств для лечения больных. По его словам, нехватка денег привела к сокращению продовольственных пайков для беженцев, которых размещают по большей части в Эфиопии.