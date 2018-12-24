Челябинск, , 14:23 — REGNUM Челябинский политолог и представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в регионе Андрей Лавров желает землякам выбить из властей максимальные преференции по поводу саммитов и выборов, причём по всем направлениям: от социалки и благоустройства дворов до экологии. Об этом говорится в его новогоднем поздравлении, которое он передал по телефону корреспонденту ИА REGNUM.

С наступающим! Чего пожелать близким, каждый выберет сам. Думаю не ошибусь, если предположу, что в 90% случаев это будет здоровье и благосостояние. Я бы добавил ещё здравомыслие. Но это Jedem das Seine.

А чего пожелать не конкретному близкому, а нам всем? Человечеству — не скатиться в горячую стадию войны цивилизаций. Моей европейской культуре — отсрочить появление мечети парижской богоматери. России и россиянам — опомниться или вспомнить уроки 100-летней давности. Области и её жителям — выбить из властей максимальные преференции по поводу саммитов и выборов. Причём по всем направлениям: от социалки и благоустройства дворов до экологии. Читателям ИА REGNUM — больше читать хорошие источники и уметь отличать зёрна от плевел и фейков. счастья всем и сейчас!

Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.