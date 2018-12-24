Понедельник, 24 Декабря 2018 года
14:38:34 МСК

«Не скатиться в горячую стадию»: поздравление с Новым годом из Челябинска

Общество

«Области и её жителям — выбить из властей максимальные преференции по поводу саммитов и выборов. Причём по всем направлениям: от социалки и благоустройства дворов до экологии», — желает землякам челябинский политолог и представитель АПЭК Андрей Лавров

«Не скатиться в горячую стадию»: поздравление с Новым годом из Челябинска
Иллюстрация: Личная страница Андрея Лаврова в социальной сети Facebook
Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров

Челябинск, 24 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Челябинский политолог и представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в регионе Андрей Лавров желает землякам выбить из властей максимальные преференции по поводу саммитов и выборов, причём по всем направлениям: от социалки и благоустройства дворов до экологии. Об этом говорится в его новогоднем поздравлении, которое он передал по телефону корреспонденту ИА REGNUM.

С наступающим! Чего пожелать близким, каждый выберет сам. Думаю не ошибусь, если предположу, что в 90% случаев это будет здоровье и благосостояние. Я бы добавил ещё здравомыслие. Но это Jedem das Seine.

А чего пожелать не конкретному близкому, а нам всем? Человечеству — не скатиться в горячую стадию войны цивилизаций. Моей европейской культуре — отсрочить появление мечети парижской богоматери. России и россиянам — опомниться или вспомнить уроки 100-летней давности. Области и её жителям — выбить из властей максимальные преференции по поводу саммитов и выборов. Причём по всем направлениям: от социалки и благоустройства дворов до экологии. Читателям ИА REGNUM — больше читать хорошие источники и уметь отличать зёрна от плевел и фейков. счастья всем и сейчас!

Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить