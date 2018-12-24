Офицера полиции из Дагестана обвиняют в ДТП с тремя жертвами

Махачкала, , 10:34 — REGNUM Предъявлено обвинение бывшему начальнику отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камилю Абуеву. В отношении него ведётся расследование дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть трёх человек, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, происшествие случилось в полночь 1 декабря 2018 года на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала. Следствием установлено, что, находясь за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, Абуев не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 124. В результате аварии водитель легковушки —26-летний житель Бабаюртовского района — и двое его пассажиров скончались от полученных травм.

В середине декабря Советский районный суд города Махачкалы заключил Абуева под стражу на 10 дней. Но так как за это время ему была предъявлено обвинение, мера пресечения продлена до 10 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о причастности к автоаварии начальника Бабаюртовского отдела ГИБДД изначально появилась в дагестанском сегменте социальных сетей. Очевидцы сообщали, что офицер полиции пребывал в нетрезвом состоянии, а после происшествия скрылся, при этом подставив вместо себя другого водителя. Однако данная информация следствием пока не подтверждена. По итогам служебной проверки приказом от 7 декабря 2018 года Камиль Абуев был уволен из органов внутренних дел Дагестана.

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